Rieti, ancora un furto al locale Be'er Sheva

RIETI - Torna l'incubo furti negli esercizi commerciali reatini. Nuovo colpo ieri pomeriggio, a detta dei titolari probabilmente ad opera dei soliti "noti" al locale "Be'er Sheva" di via dei Pozzi, in pieno centro storico. La dinamica pare essere esattamente la stessa del furto precedente, registrato un paio di mesi fa, intorno alle 16 di una domenica. Anche stavolta il furto è avvenuto nel primo pomeriggio di un giorno festivo: la porta è stata forzata e danneggiata irreparabilmente, poi il malvivente si è introdotto all'interno del locale ed ha sottratto il fondo cassa. Con una nuova amara sorpresa dei titolari, che non hanno potuto aprire il locale per la serata e dovranno riparare nuovamente i danni del portone d'ingresso, che ammontano a circa duemila euro. "Siamo esasperati, proviamo frustrazione e mancato rispetto per il nostro lavoro", le loro parole. "Anche stavolta, come successo per l'altro furto, abbiamo provveduto a fornire alle forze dell’ordine le immagini delle telecamere del locale, e anche stavolta l’autore è facilmente individuabile ed è sempre lo stesso. Siamo scoraggiati e delusi per la totale assenza di tutela noi nostri confronti».