RIETI - Sorvegliato speciale ruba un'auto, si schianta contro un cancello e torna a giocare alle slot – machine, arrestato dai carabinieri.È successo nella serata di ieri nel comune di Posta in località villa “Camponeschi”. Un giovane romano, residente nel piccolo comune della provincia reatina, nel tardo pomeriggio, si e’ reso responsabile del furto di un fuoristrada andandosi poi a schiantare poco dopo contro il cancello di una vicina proprietà, abbandonando il veicolo danneggiato ancora fumante. La denuncia della vittima e le testimonianze raccolte, hanno permesso ai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cittaducale di ricostruire i fatti:S.F.M., 30 anni, già sorvegliato speciale nel comune di Posta, nei giorni scorsi aveva avuto una discussione per futili motivi con il proprietario del mezzo rubato, legati al prestito di una motosega a cui ha fatto seguito la promessa di una imminente vendetta. E la promessa è stata mantenuta ieri sera allorquando il giovane asportava il Toyota land cruiser, con il quale, dopo un breve giro in paese, si schiantava contro il cancello di un appezzamento di terreno ove abbandonava il mezzo semidistrutto. Non contento, l'uomo si portava in un bar del paese ove i carabinieri lo rintracciavano intendo a giocare alle slot-machines.Il giovane sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, già gravato da numerosi e specifici precedenti penali, è stato quindi arrestato dai carbinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cittaducale, e su disposizione della procura della repubblica c/o il tribunale di rieti, condotto presso la sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa di rispondere del reato di furto aggravato, danneggiamento e violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione a cui e’ sottoposto. Il veicolo, recuperato dai militari, è stato restituito al legittimo proprietario.