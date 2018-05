di Raffaella Di Claudio

RIETI - Tenta di rubare in un'abitazione di Gavignano e viene arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento. Culminato, poco fa, davanti al bar Il cedro del Libano alla stazione ferroviaria di Poggio Mirteto dove una folla di curiosi si è radunata per capire cosa stesse accadendo. L'uomo, di origini straniere, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. Il ladro non ha agito da solo, con lui c'era un complice che però è riuscito a fuggire, scappando lungo i binari della ferrovia mirtense. Le ricerche sono ancora in corso.



Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



