Furto di gasolio in un oleificio sventato dai carabinieri

RIETI - Furto di gasolio all’oleificio “Bonifazi” lungo la Salaria per Roma sventato dai carabinieri. I ladri riescono a fuggire mentre sul posto convergono più unità per tentare di bloccare la strada ai malviventi che, a causa della precipitosa fuga, non sarebbero riusciti a portare via le taniche di gasolio. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti che potrebbero aver ripreso l’azione dei ladri avvenuta nel corso delle notte intorno alle 23.