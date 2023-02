Martedì 7 Febbraio 2023, 07:00

RIETI - Furto nella canonica della chiesa santuario di Santa Filippa Mareri, a Borgo San Pietro di Petrella Salto. Un grande spavento per il parroco don Marco, che ha udito lievi rumori per poi scorgere i malviventi messi in fuga dal suo inatteso arrivo.

I ladri sono riusciti ad introdursi all’interno della casa di residenza del prete forzando la porta retrostante il giardino. Circa un migliaio di euro - tra le offerte dei fedeli e quelle donate per le messe commemorative - il bottino.