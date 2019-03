RIETI - Ennesimo furto in un'abitazione. Questa volta i ladri hanno agito di giorno, entrando in una casa di una famiglia e rubando gioielli per un bottino di alcune migliaia di euro.

Rubata anche la Playstation e un salvadanaio che conteneva le "mancette" risparmiate e messe da parte da un bambino.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 5 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA