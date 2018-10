RIETI - I proprietari erano fuori per una cena, i ladri svaligiano la casa.

E' successo nella serata di mercoledì in una frazione di Fara Sabina, territorio già coinvolto da furti nei mesi scorsi ma che ultimamente aveva visto solo tentativi andati a vuoto.



I ladri sono entrati dalla finestra, i proprietari hanno scoperto il furto al rientro, denunciando quanto avvenuto ai carabinieri che hanno avviato le indagini.



