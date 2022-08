Tenta furto in merceria, un cittadino dà l'allarme, i carabinieri lo arrestano

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato, in flagranza, per tentato furto, un sessantenne residente a Roma, pluripregiudicato. I militari, nel corso di servizi predisposti sul territorio dal Comando Provinciale di Rieti, sono intervenuti in città, zona Regina Pacis, su richiesta della Centrale Operativa dei Carabinieri di Rieti a cui un cittadino ha segnalato un uomo che era riuscito ad aprire la porta di una merceria dopo averla forzata ma era stato costretto alla fuga a seguito delle grida di allarme del cittadino stesso.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che, prontamente hanno bloccato l’uomo in fuga. A seguito di perquisizione personale il fermato è stato trovato in possesso dell’arnese utilizzato per scassinare la porta. Il romano è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato.