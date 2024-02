Tentano furto in un'abitazione ma vengono bloccati dalle inferriate

RIETI - Tentativo di furto a Posta, ma i ladri, forse non bene attrezzati, devono arrendersi alle inferriate. Un blitz da parte di ignoti è avvenuto nella piccola frazione di Villa Camponeschi ai danni di una privata abitazione.

I ladri hanno tentato di forzare più punti di accesso, porte e finestre, al fine di accedere all'interno ma non sono riusciti ad introdursi nell'abitazione per via della presenza di protezioni metalliche.

Quando i proprietari sono tornati in casa hanno notato i tentativi di effrazione presentando una denuncia presso il comando stazione locale di Borbona il cui personale ha successivamente effettuato un sopralluogo sul posto per la raccolta di elementi utili alle indagini in corso.