Rieti, entra in farmacia e le rubano l'auto in pieno giorno

RIETI - Furto d'auto in pieno giorno in viale Maraini. Era scesa dalla propria autovettuta giusto qualche minuto per recarsi all'interno della farmacia di viale Maraini lasciando il veicolo - come spesso capita quando si devono sbrigare rapide incombenze - con le chiavi inserite nel cruscotto. Di ritorno l'amara sorpresa: autovettura sparita. Se la donna fosse stata seguita o si sia trattato di una ghiotta occasione capitata dal ladro di turno, indaga la polizia di Stato che non ha potuto fare altro che raccogliere la denuncia di furto.

Da valutare l'acquisizione o meno delle immagini delle telecamere di videosorveglianza qualora la sosta dell'automezzo rientrasse nel range di ripresa del circuito di sicurezza.

