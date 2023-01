Subisce il furto dell'auto portata al lavaggio

RIETI - Mette l’auto in sosta per farla lavare ma anziché ritrovarla pulita e brillante, non la trova affatto. Disavventura per un reatino presso un autolavaggio cittadino dove gli è stata sottratta l’auto – una Renault - nei brevi momenti di attesa prima di essere passata sotto sapone. E’ quanto accaduto lo scorso 9 gennaio presso un autolavaggio cittadino.

Il furto è avvenuto nelle prime ore del mattino quando il veicolo era in pole position per essere lavato e aspirato dopo che il proprietario aveva evidentemente lasciato il mezzo con la chiave inserita e si era allontanato nell’attesa del suo turno.

Immediata la segnalazione del gestore-proprietario alle forze dell’ordine quando, dopo pochi minuti, si è accorto che mancava all’appello una delle auto da lavare. Diramate immediatamente le ricerche ma al momento il responsabile non sarebbe stato ancora individuato.