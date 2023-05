Giovedì 4 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Riescono a forzare il cancello d’ingresso, entrano nel piazzale e portano via una Fiat 500 Abarth. Il colpo, ai danni di un rivenditore di automobili situato nel territorio comunale di Fara Sabina, è stato messo a segno nella serata di martedì.

La banda di malintenzionati - di cui, al momento, non si conosce ancora il numero esatto dei componenti, anche se gli inquirenti presuppongono che non possa essere inferiore a tre - avrebbe agito, dopo le 21.30, non un’ora tarda, nonostante l’autosalone si affacci proprio sulla strada statale Salaria. Secondo le prime ricostruzioni operate dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che stanno indagando sul caso, allo scopo di riuscire a rintracciare gli autori del furto, i ladri sarebbero arrivati, appunto, poco dopo le 21.30 davanti al concessionario di auto. Una volta lì davanti, gli autori avrebbero rotto i lucchetti che bloccavano il cancello e, una volta entrati nel piazzale interno, sarebbero riusciti a mettere in moto la Fiat 500 Abarth, per poi darsi alla fuga con l’autovettura, sfruttando la strada consolare, magari per raggiungere un eventuale complice. Ed è stato proprio il cancello aperto fuori l’orario d’ufficio a insospettire alcuni automobilisti di passaggio sulla Salaria, che hanno dato l’allarme, allertando i titolari dell’attività che hanno immediatamente sporto denuncia per furto, nella speranza che l’auto rubata possa essere ritrovata.