di Raffaella Di Claudio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Vuole andare alla festa, ma non ha l’automobile. Allora che fa? La ruba. D.V., 20 anni, romeno, è stato arrestato nella tarda serata di domenica a Poggio Nativo, dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. Il giovane sta scontando, nella sua abitazione di Scandriglia, una pena agli arresti domiciliari per aver commesso una rapina a Roma, circa un mese fa. Ma nonostante sia detenuto e non possa allontanarsi da casa sua, il 20enne non solo è uscito, ma per farlo ha deciso di rubare la macchina di un vicino....