RIETI - Metti una sera a cena, senza poi ritrovare più la propria vettura. Se il trend dei dati statistici sui furti d’auto vede questa fattispecie di reato in forte calo rispetto agli anni precedenti c’è sempre, evidentemente, a chi fa gola un’utilitaria incustodita.



E’ quanto accaduto ad una coppia di coniugi della Sabina in visita a casa di amici a Rieti con i quali poi sarebbero dovuti andare a cena fuori insieme. La loro vettura, una Fiat Panda, era stata parcheggiata in via Tito, una traversa di viale dei Flavi, poi la coppia, in compagnia dei loro amici, si è allontanata a piedi verso il ristorante. Mangiato e bevuto, al ritorno in via Tito, l’amaro dessert della sparizione dell’autovettura rubata durante la loro assenza.



Sul posto il personale della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura di Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA