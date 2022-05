Ruba una minimoto da cross, arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della stazione di Cantalice e quelli della stazione di Rivodutri hanno tratto in arresto, in flagranza, per furto di una mini moto da cross, un cinquantenne di Cantalice, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune.

I militari, nel corso di predisposti servizi sul territorio ordinati dal comando Provinciale di Rieti, hanno notato nei pressi di un bar del paese l'uomo sfrecciare alla guida di una mini moto da cross. Lo stesso, veniva immediatamente ferrrato e al controllo il mezzo presentava iì blocchetto di accensione forzato in quanto era stato appena sottratto al legittimo proprietario, che ne ha successivamente denunciato il furto.

L'uomo, dopo il fotosegnalamento, è stato denunciato in stato di arresto per il reato di furto.