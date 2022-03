RIETI - Furto in un supermercato, arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Poggio Mirteto hanno arrestato, in flagranza, un cittadino georgiano, trentenne, per furto in un supermercato. L'uomo è stato notato nel parcheggio di un supermercato a Montopoli di Sabina. Dopo un controllo, è emerso che sotto il giubbino aveva cinque bottiglie di superalcolici appena sottratte dal supermercato. Il valore complessivo della merce era di 108 euro.