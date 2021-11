Rieti, furto aggravato in un supermercato: arrestato dai carabinieri

Martedì 2 Novembre 2021, 11:28

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno arrestato in flagranza Z.N., georgiano 42enne, per furto aggravato all’interno di un supermercato. L’uomo, già noto alle forze di polizia, veniva notato dai militari sulla SR 657, proprio mentre usciva da un supermercato di Forano e, alla vista dei militari dell’Arma, assumeva un atteggiamento circospetto tentando di allontanarsi per eludere i controlli.

Subito bloccato e sottoposto a controllo dai Carabinieri della Stazione di Stimigliano e della Stazione di Collevecchio, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di alcune bottiglie di alcolici nascoste sotto i vestiti pocanzi sottratte all’interno del supermercato.

Lo straniero, risultato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Stimigliano, è stato segnalato all’A.G. per applicazione di una misura più afflittiva.

La merce sottratta è stata restituita al gestore dell’esercizio commerciale.