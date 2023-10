Nuovo furto in appartamento: portata via cassaforte con preziosi e contanti

RIETI - Nuovo episodio di furto in appartamento. Nonostante il recente potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle forze dell’ordine, si registrano – seppur saltuariamente – blitz all’interno delle abitazioni. Un furto consumato sabato pomeriggio lungo via Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni, durante una breve assenza dei proprietari di casa. I malviventi si sono introdotti in casa dalla parte retrostante l’edificio dopo aver forzato la finestra. Probabilmente attrezzati e muniti di strumenti idonei i ladri sono riusciti a portare via una cassaforte murata all’interno di una parete e contenente denaro contante e preziosi. Carabinieri sul posto per accertamenti e indagini.