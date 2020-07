Rieti, con la scusa di acquistare ortaggi, tenta di rubare portafogli: messo in fuga dall'aggredito

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Poteva concludersi con il peggiore degli epiloghi l'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio odierno, venerdì 24 luglio, ad una coppia di coniugi reatini in via Angelo Maria Ricci. I due erano nel loro terreno coltivato quando due persone (un uomo e una donna) coperti in volto dalla mascherina, hanno chiesto di poter acquistare due zucchine.Ma mentre la coppia, il cui intento era ben altro, seguiva il coltivatore, la donna tentava di sottrargli il portafogli. Veemente ed istintiva la reazione del 78enne reatino che portando il braccio al collo dell'uomo riusciva ad atterrarlo e farsi restituire il portafogli. I due, spaventati, una volta scampato il pericolo se la sono data a gambe fuggendo in direzione la Foresta a bordo di una Opel celeste anche perché le grida nel frattempo avevano richiamato l'attenzione dei vicini di casa.Dal racconto del malcapitato, sembra che entrambi fossero italiani, ma alle prese con problemi di tossicodipendenza. L'aggredito non ha ancora sporto denuncia.