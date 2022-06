Rieti, tentano di rubare un'auto: ricerche dei responsabili

RIETI - Caccia al ladro nella notte a Montisola. Appostamenti e pattugliamenti da parte dei carabinieri fino all'alba ma nessuna traccia, al momento, degl ignoti che hanno tentato il furto di un'autovettura. Intorno alla mezzanotte e mezzo, uno o più malviventi, hanno raggiunto le pertinenze di una privata abitazione a Montisola, nelle vicinanze dell'uscita per Greccio della superstrada Rieti-Terni. I proprietari, svegliati da rumori e trambusto, sono usciti ritrovando il vetro infranto della loro utilitaria in sosta. Evidenti i segni di forzatura con grimaldelli e piede di porco che, con probabilità, hanno deformato lo sportello provocando la rottura del vetro. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto di più pattuglie dei militari dell'Arma che hanno avviato immediatamente le ricerche nella certezza che i ladri si trovassero ancora in zona. Subito sono stati avviati pattugliamenti e perlustrazioni delle zone limitrofe ma dei malviventi nessuna traccia fino all'alba. Si ipotizza - in considerazione che il veicolo di modesto valore commerciale, sprovvisto di radio e oggetti di valore all'interno - che l'utilitaria fosse stata presa di mira per poi essere utilizzata per furti o rapine.