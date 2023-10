Rieti, tentato furto alla cassa automatica del parcheggio sotterraneo

Domenica 15 Ottobre 2023, 17:13







RIETI - Tra i furti tentati finisce nel mirino dei ladri anche la cassa di riscossione automatica del parcheggio sotterraneo di piazza Mazzini, mentre le telecamere riprendono il tentativo di furto, poi andato a vuoto. La segnalazione è giunta alla Sala operativa della questura di Rieti e sul posto, per effettuare i rilievi e acquisire le immagini dell'impianto di videosorveglianza interno, è giunta una pattuglia della Squadra volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. I ladri avevano tentato di scassinare e forzare la cassa automatica del parcheggio ma poi, o perché disturbati o non riuscendo nel loro intento, hanno desistito dileguandosi. Durante le operazioni però sono stati ripresi, circostanza che potrebbe far risalire ai responsabili.