Lunedì 29 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Confrontando il rapporto della Cgia sui furti in negozi e botteghe artigianali con le cronache degli ultimi mesi, emerge uno scenario che, nella prima parte del 2023, sembra presentare maggiori rischi del passato. L’ondata di furti che ha caratterizzato Rieti e provincia nel primo quadrimestre dell’anno sembra comunque avere rallentato.

I dati. Il rapporto della Cgia indica in 51 il numero complessivo di furti denunciati dai titolari di negozi e botteghe artigiane, a Rieti e provincia, relativamente all’anno trascorso: a livello assoluto, la provincia è 98esima in Italia, ma risale al 94esimo posto in rapporto ai residenti, con 33,8 furti ogni centomila abitanti.

Nei primi quattro mesi di quest’anno, sulla base delle cronache, sono stati invece 38 i furti a segno o solo tentati a Rieti e provincia ad attività commerciali o artigianali, con un andamento che, in proiezione, è peggiore degli anni scorsi. Nel mirino sono finiti soprattutto ristoranti e pub, con modalità spesso ripetute: la rottura di una vetrina o la forzatura della porta, per raggiungere la cassa e prelevare il denaro contante. Spesso il bottino è stato di poche centinaia di euro, ma con danni per i locali.