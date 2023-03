Rieti, furti in Sabina: dal supermercato a un mezzo agricolo

RIETI - Non sono mancati i furti di ogni tipo nelle ultime settimane, ora anche uno tipicamente “agricolo”. Sparisce nella notte un trattore a Fara in Sabina. Al mattino recandosi in località Corese Terra, il proprietario di un appezzamento agricolo nel quale custodiva e rimetteva il proprio mezzo per la lavorazione del terreno, non lo ha più ritrovato. Nel corso della notte infatti, nonostante le recinsioni, il trattore è stato rubato da ignoti e, da quanto appreso, nessuno si sarebbe accorto di nulla né udito i rumori. Tra i Comuni sabini, quello di Fara in Sabina è stato senza dubbio il più vessato dai furti in appartamento, esercizi commerciali e ora anche colpi in campagna. Sempre in zona, a Passo Corese i ladri sono entrati in azione all’interno della Coop dove hanno sottratto con destrezza la borsa di una donna. I filmati delle telecamere interne, ora al vaglio dei carabinieri, potrebbero ora inchiodarlo.