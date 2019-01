RIETI - Ancora un’ondata di furti in città tra Campoloniano e la zona residenziale di «Villette». Tre i colpi messi a segno tra il pomeriggio e la serata di domenica e rilevati dalle forze dell’ordine. Per i malviventi il solito bottino di gioielli, preziosi e contanti, ma non è andata bene invece ai malviventi in una villa di via Francesco Palmegiani, dove i ladri dopo aver forzato cancello e porta finestra hanno abbandonato la casa senza riuscire a portare via nulla, probabilmente messi in fuga dal rientro di una vicina.



