Martedì 7 Marzo 2023, 00:10

RIETI - In via Pistignano, a Rieti, ladri in fuga lanciano un’asta metallica contro un uomo e addirittura tentano il colpo nella stessa serata in più abitazioni. L’identikit ora in possesso delle forze dell’ordine, intervenute dopo la richiesta di soccorso, è quello di tre soggetti con passamontagna o cappuccio, lo stesso che risulta dalla descrizione fornita da un residente di Maglianello basso, dopo aver sorpreso tre individui (giovani, vestiti con jeans e felpe scure con cappuccio), nel tentativo di furto nella propria cantina.

La dinamica. Tre malviventi con un passamontagna hanno messo a segno un blitz in una una villetta, probabilmente approfittando della sua posizione defilata e leggermente isolata rispetto al resto dell’agglomerato urbano. In azione non appena buio, verso ora di cena (poco dopo le 20), i tre ladri sono però stati notati dal proprietario dell’abitazione mentre si muovevano circospetti nelle pertinenze dell’immobile, dopo aver rubato in casa. Da qualche minuto si erano rimessi al lavoro con grimaldelli e arnesi da scasso per forzare una finestra sul retro, forse per trovare una via di accesso alternativa. I tre, però, disturbati dal sopraggiungere del padrone di casa, si sono dati alla fuga e, probabilmente a scopo intimidatorio o per guadagnare tempo e terreno, hanno scagliato contro l’uomo un’asta metallica utilizzata in quel momento per l’effrazione della finestra, nel tentativo di colpirlo. Dopo aver messo sottosopra varie stanze sono tuttavia riusciti a portare via gioielli e preziosi. Gli stessi, nella medesima serata, avevano provato a effettuare un ulteriore “visita” in un altro edificio, anche questo in posizione defilata. Pure qui, lo “sfortunato” trio è stato notato dal proprietario mentre si trovava nel giardino dell’abitazione. Alla vista dell’uomo, i tre hanno dovuto rimettere gambe in spalla e fuggire. Sempre in zona, in via Pantane, è stato segnalato un terzo furto in abitazione dove i ladri, oltre a contanti e preziosi, avrebbero portato via anche un’arma regolarmente detenuta. Alta la probabilità che anche in questo colpo ci sia la firma della stessa mano.

Contigliano. Intanto emergono nuovi dettagli sul maxi furto messo a segno a Contigliano, in una villa. Notevole il valore di gioielli, monili in oro e preziosi che i malviventi hanno rastrellato, oltre a denaro per qualche migliaio di euro. Intervento, rilievi e indagini a carico di polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine - che già da settimane avevano potenziato i servizi di pattugliamento e di controllo del territorio - hanno avviato una serie di servizi in borghese, a piedi, per le vie della città attraverso controlli di persone e soggetti ritenuti sospetti o trovati in luoghi insoliti, in orari particolari. Un ulteriore giro di vite per poter individuare i responsabili dell’ondata di furti che ha investito la città e assicurarli alla giustizia, ponendo fine a un periodo mai così critico, probabilmente acutizzato da crisi e difficoltà economiche, oltre che da “esigenze” legate al mondo della compravendita di sostanze stupefacenti.