RIETI - Ritrovata in un campo, poco distante dalle zone in cui sono stati consumati i furti di venerdì, parte della refurtiva. Secondo i carabinieri della stazione di Fara Sabina che hanno fatto il rinvenimento, sarebbe stata trafugata nelle due case di Canneto e via del Pisciarello. Si tratta di oggetti in oro e altri piccoli preziosi che verranno restituiti ai proprietari. Mentre le indagini per risalire ai responsabili, proseguono. © RIPRODUZIONE RISERVATA