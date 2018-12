Rieti, rubati oro e contanti in due furti

RIETI - Ladri in azione a Fara Sabina. Nella tarda serata di venerdì i malintenzionati hanno colpito a Canneto e in via del Pisciarello, tra Talocci e Coltodino, dove la scorsa settimana era stata trafugata un'altra abitazione. In entrambi i casi, le abitazioni erano vuote e i ladri hanno portato via oro e qualche centinaio di euro. Non si escludono che altri furti siano stati tentati senza andare a buon fineIndagano i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. © RIPRODUZIONE RISERVATA