Rieti, ladri in azione nelle case in Sabina

RIETI - Ladri in azione in Sabina, a Casali di Poggio Nativo: messa sottosopra un’abitazione per portare a casa un consistente bottino. Ignoti hanno colpito nella scorsa nottata all’interno di una privata abitazione lungo via Farense. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa i malviventi – dopo aver scardinato una finestra – si sono introdotti in casa rovistando ovunque, rovesciando cassetti e vani per poi portare via preziosi in oro e oggetti di valore. Nel pomeriggio precedente furto consumato anche a Ornaro Basso. Sempre lo stesso il protocollo del furto: camere a soqquadro per portare via preziosi e contanti. Nella medesima giornata – sempre nel territorio del Comune di Torricella in Sabina – il sospetto della medesima “mano” su un furto perpetrato ai danni di una villetta unifamiliare. Una volta individuata la cassaforte di sicurezza con ernesi idonei i ladri sono riusciti a portarla via.