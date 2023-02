Domenica 26 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Ladri mai così fuori controllo, nonostante l’ulteriore potenziamento dei servizi di monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine. Nella frazione del capoluogo di Maglianello, tre malviventi sono stati messi in fuga dall’arrivo del proprietario di casa, gettandosi giù per una ripida scarpata. Giorni particolari per la città di Rieti, che forse non ha mai vissuto, come in queste ultime settimane, la pressione dei ladri di appartamento e di attività commerciali.

Ma ora spunta una concreta pista investigativa, monitorata dalle forze dell’ordine, che avrebbero individuato dei soggetti e i loro relativi spostamenti. A breve, infatti, si potrebbe arrivare a una svolta decisiva, a partire dai diversi spunti investigativi che, nelle scorse settimane, sono stati attivati sulla scorta dei numerosi elementi raccolti da polizia e carabinieri. Elementi, tracce e indizi rinvenuti nel corso di sopralluoghi e rilievi effettuati dopo i furti perpetrati ai danni di abitazioni private, esercizi commerciali, bar, ristoranti e pizzerie.

Le azioni. A Maglianello basso, in via Fonte, un trio di ladri è stato sorpreso dall’inatteso ritorno del proprietario di casa. Secondo una sommaria ricostruzione, i tre malviventi avrebbero lasciato il loro veicolo in sosta a bordo strada lungo la Salaria, per poi risalire fino in via Fonte dalla breve strada in salita che conduce all’abitazione presa di mira, o inerpicandosi lungo una ripida ma breve scarpata. Una volta sul posto non hanno scelto il portone d’ingresso della casa forse perché troppo esposto, così si sono cimentati, con arnesi da scasso e grimaldelli, a forzare la porta di una cantina. Proprio in quel momento, il ritorno del proprietario di casa ha messo in fuga il trio. I malviventi sono stati visti correre lungo il pendio della scarpata per poi raggiungere la Salaria dove c’era il veicolo, sul quale si sono dileguati in direzione Roma. Immediata la segnalazione e la diramazione delle ricerche da parte delle forze dell’ordine, ma senza che il veicolo venisse rintracciato.

Anche in provincia non sono mancate le visite dei ladri ma, in questo caso, si tratterebbe di quei furti definiti “di necessità”. A Poggio Mirteto scalo, nella scuola primaria di via Bulgarelli, ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico per prendere di mira il distributore automatico di bevande e caffè. Danneggiando il dispositivo, hanno portato via tutte le monete all’interno. Sempre in Sabina, a Passo Corese, si è registrato un furto in appartamento. Forzando la finestra retrostante l’abitazione, i malviventi sono entrati nella casa, portando via contanti e oggetti di valore. Ma la pista investigativa degli inquirenti è quella che punta su malviventi “professionali” che mirano obiettivi precisi e che studiano spostamenti, orari e movimenti dei proprietari di casa.