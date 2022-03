Giovedì 10 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Agile come un circense, rapido come un velocista. E introvabile come un ladro. E’ caccia all’acrobata che martedì sera - intorno alle 19 - si è introdotto in una abitazione di via Mattia Battistini, traversa di viale Maraini, posta al secondo piano di un piccolo complesso residenziale.

Il malvivente, ben informato sugli spostamenti dei proprietari, fuori fino intorno alle 20 per delle commissioni, si è introdotto nell’abitazione arrampicandosi per la canalina esterna, balzando da lì su un terrazzo e ha poi forzato una finestra. Una volta all’interno, ha operato con pazienza, ripulendo l’appartamento di contanti - circa 600 euro - e di tutti i gioielli e l’oro presente. Un lavoro assai ordinato, con ogni cassetto aperto ma allo stesso tempo richiuso, senza sparpagliare quello che all’interno di non interessante c’era. Tanto che i proprietari, una coppia di sessantenni, si è resa conto del furto solo ieri mattina, quando la moglie ha iniziato a cercare alcuni gioielli, non trovandoli nei posti dove li aveva riposti. Un furto pulito, probabilmente opera di un professionista che, stando alle modalità di come ha operato, sapeva dove andare a cercare e che ha fatto di tutto per non lasciare tracce. Unica sbavatura, la testimonianza di una vicina che asserisce di aver visto - ieri sera intorno alle 19,30 - un uomo scavalcare la recinzione dell’abitato. Alla povera coppia di malcapitati non è restato altro che denunciare il furto subito ai carabinieri. Ma il colpo di via Battistini non è stato l’ultimo messo a segno negli ultimi giorni.

Analogie. Due colpi sono stati compiuti anche a Cittaducale, uno nella frazione di Santa Rufina. Le modalità sono molto simili al colpo di martedì sera a Rieti. Zone centrali, stesso orario - poco prima dell’ora di cena - proprietario fuori, acrobazie circensi per entrare nelle abitazioni, gioielli e contanti nel mirino dei o del malvivente di turno. Anche in questi casi sono state sporte le denunce con i carabinieri - quelli della compagnia di Cittaducale, in questo caso - che indagano. Colpi simili che voci di paese segnalano essere stati messi a segno nei giorni scorsi anche ad Antrodoco. E sempre con le medesime modalità. Torna, purtroppo, l’allarme furti. E non è un bel segnale.