RIETI - Basisti locali e una Mercedes di colore nero. Si sono focalizzati su questi elementi i sospetti e le paure dei residenti non solo di Contigliano ma anche di Poggio Fidoni, Sant’Elia e Limiti di Greggio dopo l’ondata di furti e truffe messe a segno durante un weekend da dimenticare. E tra i timori dei residenti spuntano anche i particolari dell’ennesimo colpo in una villa ai Piani di Poggio Fidoni dove - alcuni giorni prima di questo fine settimana di furti - sono stati rubati contanti, monili in oro e anche dei fucili...