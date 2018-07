RIETI - Furti in 4 abitazioni, indagano i carabinieri.



Nella notte del 20 luglio, l’abitato di Torricella in Sabina è stato oggetto di una serie di furti perpetrati da malviventi che asportavano complessivamente, 3 orologi, 2 anelli e denaro contante. Gli abitanti delle ville e delle case visitate dagli ignoti malfattori, accortisi di quanto accaduto, si sono immediatamente rivolti all’arma dei carabinieri per segnalare i fatti. Personale della stazione di Poggio San Lorenzo, unitamente a quello del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rieti ha eseguito i sopralluoghi nelle abitazioni interessate e sta sviluppando le indagini grazie alle evidenze trovate sui luoghi oggetto di furto presumibilmente colpiti dallo stesso gruppo di 4/5 persone. Allo stato risultano essere state sporte 4 denunce, pertanto, si invitano i cittadini della zona, qualora dovessero avvedersi di aver subito un furto o un tentativo di furto, di rivolgersi alla stazione carabinieri di Poggio San Lorenzo per permettere di eseguire i sopralluoghi e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA