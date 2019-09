© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Utilizzava carte di credito rubate durante i furti in abitazione. Arrestato un 57enne italiano. I Carabinieri della Stazione di Marta e quelli dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Montefiascone hanno eseguito un'ordinanza applicativa di Misura Cautelare emessa dal GIP di Viterbo su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Paolo Auriemma.L'arrestato è un 57enne italiano di Marta, pluripregiudicato, indagato per ricettazione e uso indebito di carte di credito. I Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Massimiliano Siddi, hanno accertato che in più circostanze ha utilizzato indebitamente carte di credito sottratte nei mesi scorsi in occasione di diversi furti in abitazione avvenuti nelle province di Viterbo, Grosseto e Rieti.Le vittime, che solo dopo alcuni giorni si sono accorti dell'ammanco, si sono recate presso le locali Stazioni Carabinieri per denunciare i fatti. La fondamentale collaborazione di vari reparti dell'Arma ha consentito di incrociare tutti i dati in possesso, a partire dagli estratti conto, visualizzare le telecamere dei bancomat, addivenendo in maniera certa al soggetto già noto alle forze dell'ordine. Il totale dei proventi ammonta a diverse migliaia di euro, acquisti e prelievi al massimo del plafond previsto fino a quando la carta era attiva. Ora l'indagato si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia.