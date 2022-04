Rieti, furti ripetuti in un negozio: arrestato dai carabinieri e ora in carcere

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Scandriglia hanno rintracciato e tratto in arresto un quarantenne del luogo in esecuzione all’Ordine per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti.

I fatti risalgono al 2018 quando l’uomo, già noto alle forze di Polizia, si rese autore di diversi furti commessi con destrezza in un negozio del capoluogo. Per quattro dei citati furti, l’uomo fu denunciato dal personale della Squadra Mobile di Rieti. In un episodio, invece, fu tratto in arresto dai Carabinieri di Cantalice.

Condannato per tali reati, l’uomo dovrà, ora, scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Per tale ragione, dopo il fotosegnalamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Terni.