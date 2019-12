RIETI - Nuova raffica di furti nel capoluogo sabino. A distanza di una sola settimana, Case San Benedetto torna ad essere scenario di furti. Nella giornata di ieri, intorno alle 18, sono state violate altre due case della zona. I ladri hanno agito indisturbati, portando via beni e preziosi. Fortunatamente in entrambe le abitazioni nessuno era in casa. Sul luogo è accorsa una pattuglia dei Carabinieri, allarmata dai proprietari degli appartamenti, che non hanno fatto altro che constatare i furti.



Rabbia e paura tra gli abitanti di Case San Benedetto, preso di mira per l'ennesima volta, ormai stremati da questi continui furti senza controllo, che minano la serenità di famiglie che con tanti sacrifici hanno costruito un luogo che per definizione dovrebbe essere contenitore di tranquillità e sicurezza.

