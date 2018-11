© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella serata di ieri, 9 novembre, quattro equipaggi impegnati nell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, appartenenti all’aliquota radiomobile ed alle stazioni di Poggio Mirteto e Scandriglia, hanno partecipato ad una prolungata battuta di ricerca di 2, forse 3 soggetti, che nel pomeriggio appena trascorso avevano compiuto due furti in appartamento nel comune di Salisano. Dalle due abitazioni colpite, situate nello stesso stabilite, erano stati rubati alcuni oggetti personali, nonché monili in oro e qualche centinaio di euro.La telefonata di aiuto da parte dei derubati arrivata alla centrale operativa di Poggio Mirteto, consentiva prontamente di organizzare un dispositivo per la ricerca dei malfattori. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini si apprendeva, che forse i soggetti si erano allontanati dal luogo del reato a bordo di una seat leon di colore scuro.Pertanto, veniva cinturata la zona, al fine di chiudere ogni possibile via di fuga, mentre le incessanti ricerche delle pattuglie, permettevano di intercettare in una zona boschiva di Montopoli di Sabina, in località “Granica est”, l’autovettura poco prima segnalata, ferma e seminascosta in mezzo alla vegetazione. Alla vista dei militari, gli occupanti della Seat Leon, presumibilmente tre persone, si davano alla fuga nella boscaglia, ma uno dei soggetti veniva immediatamente raggiunto e dopo una breve colluttazione, durante la quale il fermato colpiva uno degli militari con una gomitata, veniva bloccato ed assicurato nell’autovettura di servizio.La successiva perquisizione consentiva di recuperare parte del denaro oggetto del furto, nonché arnesi atti allo scasso custoditi nel bagagliaio della macchina dei malviventi.L’uomo dell’est europa ed irregolare sul territorio nazionale, dopo le formalità di rito, veniva dichiarato in arresto per i fatti in questione e, dapprima trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di poggio mirteto e successivamente tradotto in carcere, in attesa delle determinazioni della procura della repubblica di Rieti.Sono in atto attive ricerche per assicurare alla giustizia, anche gli altri due appartenenti alla banda.