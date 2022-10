Mattia Furlani ospite a “Che Tempo che fa” su Rai Tre

RIETI - Star in prima serata, protagonista sulla tv nazionale. Stavolta non in gara su una pista d'atletica, ma ospite in uno studio televisivo. Mattia Furlani sbarca stasera su Rai Tre dove sarà intervistato da Fabio fabio nel corso della trasmissione televisiva "Che tempo che fa", in onda dalle 20 alle 23.30. Il Golden Boy cresciuto nella Studentesca Milardi si racconterà nel corso di una serata in cui lo sport sarà il grande protagonista della puntata. Prima di lui, infatti, sarà ospite la leggenda del basket americano Erving Johnson Jr, per tutti più semplicemente Magic Johnson.

Furlani arriva alla trasmissione di Fazio al termine di una stagione da incorniciare, nella quale ha conquistato 2 medaglie d'oro agli Europei under 18 di Gerusalemme (Alto e Lungo), è stato finalista ai Mondiale under 20 di Cali (Alto e Lungo) ed ha esordito nella Diamond League gareggiando nella tappa di Montecarlo. Si aggiungono i successi a livello nazionale, con 5 ori e un argento ai Campionati Allievi, 3 ori ai Campionati di società Under18 e i primati sociali stabiliti in sei gare.