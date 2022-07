Mattia Furlani da sogno, storica doppietta: oro europeo a Gerusalemme anche nel salto in alto

RIETI - Doppietta Mattia Furlani. Il fenomeno cresciuto nella Studentesca Milardi entra nella storia e porta a casa la seconda medaglia d'oro agli Europei di atletica under 18 in corso a Gerusalemme, laureandosi campione nel salto in alto. Una vittoria annunciata ed attesa, quella di Mattia Furlani, che è arrivata dopo il successo nel salto in lungo. Il talento rossoblù, ora in forza alle Fiamme Oro, ha vinto con la misura di 2,15, a 2 centimetri dal suo personale, non riuscendo poi a superare i 2,20 una volta ottenuta la certezza dell'oro. Per Furlani è stata battaglia fino all'ultimo con il cipriota Michalis Christofi che si è fermato a 2,13, ma che era passato in vantaggio superando quella misura con un solo errore, mentre a Mattia erano serviti 3 salti. Terzo è arrivato il polacco Jacub Walecki, anche lui fermo a 2,13.