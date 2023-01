Furlani da record a Stoccolma: con 7,99 fissa il nuovo primato italiano indoor U20 nel lungo. Cancellati Chillà e Jacobs

RIETI - E' Furlani show a Stoccolma. Il talento cresciuto al Guidobaldi in maglia rossoblù oggi pomeriggio ha aperto col doppio botto il suo 2023 a livello internazionale, battendo per ben 2 volte il record italiano under 20 di salto in lungo indoor, atterrando ad un soffio dagli 8 metri. Il nuovo primato targato Mattia Furlani è di 7,99 metri, misura ottenuta al sesto salto della gara del Folksam GP in corso nella capitale svedese, dove ha chiuso al secondo posto dietro al 26enne svedese Thobias Montler che ha saltato 8,19. Al primo salto l'atleta azzurro aveva aperto con 7,84, prestazione che gli era valsa già il record nazionale, poi aveva saltato 7,35, 7,75 e 7,69, con un nullo al terzo salto. Furlani è andato ben oltre i precedenti primati di Gabriele Chillà del 2016 che nel 2016 fece 7,78 e del campione olimpico e mondiale dei 100, Marcell Jacobs, che nel 2013 fissò l'allora primato italiano under 20 a 7,75.