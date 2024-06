Mattia Furlani argento europeo nel lungo: strepitoso 8,38, nuovo record mondiale U20, dietro solo al greco Tentoglou

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Furlani d'argento salta sulle vette d'Europa. Il talento cresciuto nella Studentesca Milardi a 19 anni diventa vicecampione europeo del salto in lungo a Roma, saltando uno strepitoso 8,38 che migliora di 2 centimetri la sua prestazione di Savona di 3 settimane fa ed è nuovo record mondiale under 20. Davanti all'azzurro un Miltiadis Tentoglou che, almeno oggi, si conferma inarrivabile e conferma il suo titolo europeo con 8,65 dopo un 8,46 ottenuto al primo salto. Festa grande per Furlani e ora si pensa già alle Olimpiadi, occasione di rivincita per il reatino proprio sul greco.