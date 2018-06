di Fabiana Battisti

RIETI - Alice Under Ground calcherà oggi, 6 giugno, alle 21 la scena del Parco San Paolo di Poggio Mirteto. A firma del Teatro delle Condizioni Avverse, lo spettacolo gratuito è il sudato frutto delle cure volte alla realizzazione del progetto Fuoriclasse, finanziato dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Poggio Mirteto. Dal taglio contemporaneo e metropolitano la pièce riscrive, stravolge e attualizza reinterpretandola, con i ragazzi della Bassa Sabina, la storica e intramontabile Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.



In un’Alice rivisitata e dallo stile street appariranno in ordine e come coronamento del lavoro svolto e dell’impegno profuso gli studenti e sperimentali attori: Alice Mei, Diego Impelliccieri, Roberto Marcu, Asia Eustachi, Elisa Eustachi, Cecilia De Felici, Ginevra Veneto, Noemi Bordonaro, Nicole Ricci, Cristal Dones, Michela Musiu, Tommaso De Luca, Pierluca Salustri, Jacopo Gentili, Pietro Banchelli, Mattia Duranti, Camilla Pinto, Sara Tornillo, Giulia Castellani, Letizia Peticca, Asia Calvani, Pietro Passerotti, Sofia Fiorucci, Cristian Olariu, Matilde Amadei, Oliviero Pettini, Sofia Salzano, Benedetta Pezzotti, Emma Aleandri.



Alla scenografia e all’assistenza alla regia saranno coinvolti invece: Valerio Antonini, Arlinda Azizi, Flavio Belli, Asia Broccolletti, Nicole Chini, Matteo Cortelli, Adriano De Felici, Gemma Dominici, Chiara Duranti, Asia Eustachi, Elisa Eustachi, Gabriele Feliciangeli, Matteo Felicioni, Ettore Galli, Asia Gattafoni, Marta Losacco, Filippo Lulli, Roberto Marcu, Giada Marini, Filippo Petracchiola, Asia Piersanti, Anna Punzi, Sara Salustri, Elisa Salzeri, Alessandro Saghini, Azzurra Spoletini, Manuel Tarantino, Elisabetta Tofani, Martina Valentini, Sofia Venarubea, Diego Vencatachellum, Lucia Zini. ll Professore Toni Milardi registrerà l’esibizione mentre le foto saranno affidate a Francesco Galli, la supervisione amministrativa di Elisa Maurizi con la collaborazione di Lidia Di Girolamo.



L’itinerario formativo-teatrale, partito da gennaio 2018 come Beta.lab dall’energia del Teatro delle Condizioni Avverse in collaborazione con l'Istituto Comprensivo della Bassa Sabina, ha dato avvio al laboratorio di “Pratiche Teatrali di Partecipazione Scolastica”, finanziato con i fondi del progetto Fuoriclasse della Regione Lazio per favorire partecipazione scolastica, rapporto scuola- famiglia e contrastare l’abbandono scolastico. Sono stati 60 i convolti tra gli studenti del plesso della scuola superiore di Primo Grado di Poggio Mirteto, le famiglie, attraverso incontri periodici, i professori Alessandra Orsini, Daniele Farese, Anna Paola Vecchi e Puglielli Costanza e gli operatori teatrali Manuela Rossetti, Jessica Leti, Tiziano Perrotta e Andrea Maurizi.

