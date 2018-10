RIETI - Come era prevedibile, l'intera comunità di Santa Rufina si è ritrovata nell'area all'aperto del palazzetto sportivo di santa Rufina, per accogliere i tanti che si sono stretti alla famiglia Tosti, nel giorno del funerale di Marco, 20 anni da compiere, morto sabato all'ospedale de Lellis, a causa di un colpo ricevuto durante una battuta di caccia.

La cerimonia viene celebrata dal parroco don Emmanuele Dell'Uomo D'Arme.



Presenti anche altri sacerdoti come don Lorenzo Blasetti, che per anni ha guidato la parrocchia.

Gli amici hanno realizzato questa mattina una gigantografia di Marco, posizionata inizialmente davanti al bar Aia e poi portata nell'area del funerale. © RIPRODUZIONE RISERVATA