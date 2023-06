Il 30 giugno l'ultimo saluto a Martina Ventura

Mercoledì 28 Giugno 2023, 18:35







RIETI - Si terranno venerdì 30 giugno, alle ore 16, presso la basilica di Sant'Agostino a Rieti, i funerali di Martina Ventura, scomparsa domenica mattina a seguito di un tragico incidente stradale su via Pisana a Roma. La sorella Rosita ha fatto sapere anche attraverso i social che la camera ardente sarà allestita in chiesa fin dalle ore 13.30, per permettere a tutti di rendere omaggio alla ventiseienne conosciutissima in città. Troppo piccola, evidentemente, la chiesetta del paese d'origine Marcetelli - dove la ragazza era conosciutissima e socialmente molto attiva - per ospitare quanti vorranno renderle omaggio