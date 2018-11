RIETI - Si celebreranno lunedì 26 novembre alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Martiri delle Fosse Reatine a Quattro Strade i funerali di Lorenzo Marchili, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Salaria, tra Posta e Sigillo. Per lui è stata decisa la donazione degli organi. In segno di lutto è stata rinviata la partita dell'Under 19 provinciale di calcio tra 4Strade del Sacro Cuore e Salto Cicolano che si sarebbe dovuta giocare oggi, sabato 24 novembre, al campo di 4Strade. Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA