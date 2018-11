RIETI - Le parole del vescovo Domenico Pompili alla cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Francesco Ventrone, il giovane 26enne che ha perso la vita nel tragico incidente stradale di domenica scorsa lungo la Salaria per Roma dove sono deceduti anche a Luca Renzi e Mirko Magi mentre si recavano al lavoro.

Nel pomeriggio ad Ornaro Alto alle ore 15 l'ultimo saluto al 47enne, Luca Renzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono da poco terminate le esequie di Francesco Ventrone nella chiesa di Roccasinibalda mentre, in questi minuti, si sta svolgendo quello di Mirko Magi a Torricella in Sabina. Una cerimonia straziante che ha gremito la chiesa di Roccasinibalda e l'intero piazzale antistante tra gigantografie, striscioni (nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta) e palloncini bianchi volati in cielo. Commoventi il ricordo del parroco e le parole del vescovo su Francesco.