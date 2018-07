di Luigi Ricci

RIETI - Una numerosa folla ha presenziato ieri nella cattedrale di Santa Maria alle esequie di Giancarlo Passi, notissimo gioielliere e sportivo reatino. Una figura che ha lasciato il segno sia in campo professionale che come personaggio coinvolto in tante attività al di la dell'attivività di stimato commerciante la cui gioielleria in via Garibaldi è stata per decenni un fiore all'occhiello del centro storico di Rieti.



«Era avanti a tutti professionalmente - ricorda con affetto il collega gioielliere Giuliano Lucandri - ha saputo ampliare con anni di anticipo il raggio di attività della nostra professione andando oltre al rapporto coi normali clienti, ma muovendosi anche in ambiti e mercati più vasti e diversificati. Anche l'idea del negozio, concepita con l'architetto Galassetti, dette una nuova dimensione al tipico look delle gioiellerie. Più che un normale orefice un abile promotore dei prodotti, che conosceva e sapeva valutare con grande competenza, da promuovere al pubblico individuando in anticipo le tendenze del mercato».



A rendere l’ultimo omaggio c’erano il sindaco Antonio Cicchetti, l’ex sindaco Simone Petrangeli e l’ex assessore Carlo Ubertini, il notaio Antonio Valentini, ex presidente della Fondazione Varrone, Vincenza Bufacchi, Otello Rinaldi, Umberto Papalia, Otello Rinaldi, il presidente Npc Giuseppe Cattani, ex sportivi tra cui Biagio Andreussi, pivot della Stella Azzurra 1972/73 che fu eliminata dalla Brina, successivamente promossa in serie A nell'epico spareggio di Pesaro vinto sull'Ivlas Vigevano. Non va infatti dimenticata la grande passione di Giancarlo per lo sport che lo ha visto coinvolto in varie discipline: dall'hockey su prato all'automobilismo, dall'atletica alla pallacanestro, suo grande amore e di cui non ha mai perso una partita delle varie squadre reatine dagli anni '60 ai giorni nostri e delle quali, malgrado ne parlasse ancora pochi giorni fa commentando con amici l'ingaggio da parte della Zeus Npc del playmaker J.J. Frazier, l'inaspettata scomparsa non gli consentira di seguire le future gesta dei campioni reatini, ai quali però rimarrà idealmente sempre legato.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



