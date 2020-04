RIETI - La comunità di Roccasinibalda e in particolare i residenti della frazione Tomassella, hanno voluto dare un ultimo saluto simbolico a Valentino Pellegrini, il giovane agricoltore del posto morto ieri in seguito al ribaltamento del trattore col quale si stava accingendo a lavorare le terre del proprio appezzamento. Il corpo di Valentino, 36 anni, non ha retto evidentemente al peso del mezzo agricolo che lo ha ucciso.

Due ali di folla

La morte di Valentino Pellegrini, sposato e padre di due bambini ancora in tenera età, ha destato sgomento a Roccasinibalda e dintorni e quest'oggi, mercoledì 1° aprile, quando l'auto che trasportava la salma ha lasciato l'abitazione dello sfortunato agricoltore, in tanti lo hanno atteso lungo la strada statale Turanense, nel tratto che dall'incrocio della frazione porta verso il cimitero comunale. Era l'unico modo per non far sentire sola la famiglia, dovendosi però attenere alle rigide regole dettate dal governo vista l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da CoVid-19. La salma, una volta giunta al cimitero, ha ricevuto l'estrema benedizione da parte del parroco di Roccasinibalda e poi tumulata.

Ultimo aggiornamento: 18:41

