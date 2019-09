Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Carlo Fumagalli, regista approdato in estate alla Zeus da Faenza, parteciperà ai Campionati del Mondo Fiba 3x3 Under 23 Word Cup a Lanzhou dal 3 al 6 ottobre. Un motivo d’orgoglio per il giocatore e per il club che avrà un suo tesserato a rappresentare l’Italia ai mondiali. E quindi slitterà il debutto con Napoli programmato per il 6 ottobre.Intanto sul fronte abbonamenti la Npc Rieti comunica che a pochi giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti la società ha sottoscritto 400 tessere. Per far parte del “Il teatro della tua passione”, questo il nome della campagna abbonamenti c’è tempo fino al 28 settembre, con la possibilità per i tifosi di accedere a pacchetti in collaborazione con Zeus Luce&Gas e la Lnp.La vendita degli abbonamenti verrà effettuata presso lo store di Zeus Energia sito in Piazza della Repubblica n.11 dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Il giovedì ed il sabato dalla 10.30 alle 12.30.