di Emanuele Faraone

RIETI - Un fulmine a ciel (quasi) sereno sul campanile della chiesa di Poggio Vittiano, piccolo centro del comune di Varco Sabino. Sono venuti giù tegole, pietre e calcinacci causando dei danni, comunque non strutturali, al campanile di piazza Fabi lesionandone la parte laterale. Nel tardo pomeriggio di ieri un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa della Beata vergine assunta che svetta nella piazza del piccolo centro sabino. La violenza e il calore della scarica elettrica - attirata dall'altezza della struttura - hanno lesionato in profondità la parte colpita provocando la caduta di tegole e calcinacci che, fortunatamente, non hanno causato danni a cose o persone. A scopo precauzionale i tecnici comunali hanno provveduto al transennamento dell'area perimetrale. Dopo un sopralluogo tecnico la Curia reatina ha già dato incarico ad una ditta esterna per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



