di Raffaella Di Claudio

RIETI - Fulmine colpisce un’abitazione di Collevecchio. È accaduto intorno alle ore 9 in via Sant’Angelo, nel centro abitato sabino. A causa di un corto circuito generato dalla scarica elettrica, è esplosa la presa del forno in cucina, generando un boato e riempendo la cucina di fumo.



Fortunatamente la proprietaria, che era insieme alla mamma anziana, si trovava in un’altra stanza e non ha riportato ferite. Lo spavento è stato comunque grande e la donna che ha chiesto subito aiuto ai vicini di casa che hanno dato l’allarme.



Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna visibilmente provata dall’accaduto.



Nell’abitazione sono ora al lavoro gli operai dell’Enel per verificare i danni causati dal fulmine e ripristinare i collegamenti.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA